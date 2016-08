Villingen-Schwenningen Viele Hinweise und Tipps beim Umgang mit Arzneimitteln

Und genau jene Tipps hat Fellhauer, der Fachapotheker für Klinische Pharmazie und Arzneimittelinformation ist, beim zweiten Gespräch mit Mager parat. Sei es für die Nutzung von Inhalatoren ("die Hygiene ist hier das A und O, bei einer Infektion kann es ernst werden"), bezüglich der Dosis bei Schmerztropfen oder aufgrund der blutverdünnende Wirkung bei Tabletten, die mit anderen Medikamenten interagieren können.

Auch eine starke Entwässerung und damit einhergehend ein hoher Kaliumspiegel, der aufgrund der Medikamente auftreten könnten, hat der Chefapotheker im Blick. "Da müssten Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Arzt absprechen", gibt Fellhauer einen Hinweis, falls typische Symptome wie Müdigkeit oder Lethargie auftreten sollten.

Tabelle soll helfen

Eine große Hilfe kann er jedoch nicht nur mit den Tipps bieten – insbesondere die für jeden Teilnehmer des Medikamentenchecks erstellten Tabellen mit den Medikamenten und der empfohlenen Einnahmezeit sind viel wert. Denn auch hier können falsche Anwendungen dafür sorgen, dass sich die Wirkung teilweise nur gehemmt entfalten kann. Hierbei hat Fellhauer auch Änderungsvorschläge für den 76-Jährigen. "Das sind drei Fakten, die schon mal anders sind als gedacht", freut sich der Rentner über die Hilfe. "Es hat sich gelohnt, dass ich zu Ihnen gekommen bin", bedankt sich Mager für die Hilfe und erklärt: "Man hat ja nie ausgelernt."

Einen wichtigen Rat hat Matthias Fellhauer noch: "Viele denken, ›Ich werfe mir eine Tablette ein, und dann ist alles wieder gut‹ – dem ist aber definitiv nicht so." Denn gerade, wenn viele Medikamente genommen werden, könne es gut sein, dass schnell etwas aus dem Ruder läuft. Auch das eigenmächtige Absetzen wird nicht empfohlen – die Hilfe von Ärzten ist also in jedem Fall unerlässlich.

"Abenteuer Medizin" lautet traditionell der Titel der Auftaktveranstaltung, mit der die Vortragsreihe "story vs" am 22. September in die neue Saison startet. Hierzu wird Chefapotheker Matthias Fellhauer vom Schwarzwald-Baar-Klinikum über "Medikamente – Fluch oder Segen?" referieren. Der Hintergrund: Bei jedem Medikament gebe es eine Gratwanderung zwischen Wirkung und Nebenwirkungen. Er gibt Einblicke in die Geheimnisse der Pharmazie, schließlich muss die richtige Dosierung, Einnahmezeiten und Anwendungen im Auge behalten werden. So verspricht der Abend am Donnerstag, 22. September, um 20 Uhr in der Neuen Tonhalle in Villingen einen spannenden und vor allem verständlichen Vortrag.