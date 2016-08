Villingen-Schwenningen Viele Helfer auf vier Pfoten steuern morgen den Kreis an

Die Vorbereitungen für das einmalige Ereignis im Schwarzwald-Baar-Kreis laufen bereits seit Monaten. Geplant und durchgeführt wird es von der Rettungshundestaffel des DRK Kreisverbandes Villingen-Schwenningen e.V. Daran teilnehmen werden 15 deutsche Rettungshundeteams von neun verschiedenen Hilfsorganisationen und aus acht Bundesländern, Schirmherr ist Landrat Sven Hinterseh.

Verschiedene Szenarien

"Es sind sehr viele Leute involviert und jeder muss sich quasi an sein ›Drehbuch‹ halten", berichtet Organisator Peter Trempeck von der heißen Phase vor dem Beginn der Großveranstaltung. Hierbei steht die Suche zwischen Trümmern oder auf einer großen Fläche, beispielsweise im Wald oder auf Feldern. So soll es im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis 14 Schadensfälle haben. "Die Ortschaften sind weiterhin geheim", so das Mitglied der Rettungshundestaffel VS.