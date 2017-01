Zehn Wochen lang haben beim Planspiel Börse der Sparkasse Schwarzwald-Baar 528 Schüler in 186 Teams (Anmelderekord!) die Börse beobachtet und virtuell mit Aktien gehandelt. Das Ziel: Möglichst hohe Erträge erzielen. Gestern sind die besten von ihnen ausgezeichnet worden – drei Siegerteams platzierten sich in verschiedenen Kategorien sogar überregional auf Landes- und Bundesebene. Das Schülerteam "Chartstürmer" vom Villinger Gymnasium am Hoptbühl gewann in der Depotgesamtwertung und erreichte in Baden-Württemberg Platz fünf. Hierfür erhielten sie von der Sparkasse – hier aus den Händen von Florian Klausmann (stellvertretendes Vorstandsmitglied) und Organisatorin Petra Fluck – 300 Euro, 200 weitere Euro gibt es für die landesweite Platzierung. In der Nachhaltigkeitsbewertung errang das Team "DieBöseBörse" von der Zinzendorfschulen sogar einen Doppelsieg – sowohl bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar als auch in der Baden-Württemberg-Wertung. Hierfür gibt es für die Spieler insgesamt 1300 Euro. Erfolgreich war zudem ein Sparkassen-Azubi-Team: In der Nachhaltigkeitsbewertung kamen sie bundesweit auf den zweiten Platz und dürfen zu einem zweitägigen Siegerevent nach Stuttgart. Foto: Eich