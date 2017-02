Villingen-Schwenningen "Viele Gespräche drehen sich um die Wohnungsnot"

Ist das Konzept, Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten an einen Tisch zusammenzubringen, bisher aufgegangen? "Wir sind sehr zufrieden", meint Pauluskirchen-Pfarrer Andreas Güntter. Die Stimmung unter Gästen und Mitarbeitern sei ungebrochen. Wichtig sei, genug Zeit und ein offenes Ohr für Fragen und Gespräche zu haben. Und der Bedarf ist da: "Es dreht sich vieles um Wohnungsnot", berichtet Güntter.

Doch das seien nicht nur Obdachlose: Viele Bürger suchten das Gespräch, weil sie keine Wohnungen finden, die dem Geldbeutel und den Lebensgewohnheiten entspricht. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum sei besonders in Schwenningen groß, so der Pauluskirchen-Pfarrer.

Rund 5100 Gäste seien in den vergangenen drei Wochen in die Vesperkirche gekommen. "Das entspricht ungefähr dem Vorjahresniveau." Eine Steigerung gebe es also nicht. "Irgendwann geht es eben nicht mehr weiter", fügt Güntter hinzu. Die Hälfte der Essen sei für einen Euro ausgegeben worden. Positiv sei der große Anstieg neuer Mitarbeiter. "Davon lebt die Vesperkirche", sagt Andreas Güntter und blickt auf den jungen Christopher, der mit einem Lachen im Gesicht die leeren Teller entgegen nimmt.

Weitere Informationen: Die Vesperkirche ist noch bis Sonntag, 19. Februar, von 11 bis 15 Uhr geöffnet.