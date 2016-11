Villingen-Schwenningen Viele Facetten von Griechenland

Zeugnisse des antiken Griechenlands warteten im archäölogischen Nationalmuseum in Athen mit seinen Vasen und Statuen, aber auch im Bergort Delphi, dem Nabel der antiken Welt mit seinem legendären Apollotempel, wo die Pythia zweideutige Orakelsprüche von sich gab.

Überwältigend war die Erfahrung im gut erhaltenen Theater von Epidauros mit seinen 15 000 Sitzplätzen, als Sprecher die Erfahrung machten, dass ihre Stimme bis in die obersten Sitzreihen mühelos verstanden wurde. Bei den Ausgrabungen in Korinth wanderte die Gruppe auf den Spuren des Apostels Paulus, der hier eine junge christliche Gemeinde besuchte. Das mittelalterliche Griechenland begegnete in dem 1000 Jahre alten Kloster Hosios Loukas, dessen brillante Ikonen und Mosaike mit Szenen aus der Bibel die Gruppe begeisterte.

In der Stadt Nafplion auf der Peloponnes dachten die Villinger Besucher an das 19. Jahrhundert zurück. Zu dieser Zeit wagten die Griechen von hier aus einen Aufstand gegen die Osmanen, machten Nafplion für einige Jahre zur Hauptstadt Griechenlands und begrüßten schließlich Otto von Bayern als ihren König. Sein Standbild steht am Beginn der Fußgängerzone.