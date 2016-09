Villingen-Schwenningen Viele Besucher beim Tag der Feuerwehr

Etwas Wasser gehört zu einer Übung dazu. Hierfür wurde von der Drehleiter herab ein Wendestrahlrohr benutzt, das eigentlich nur noch eingesetzt wird, wenn ein Dachstuhl in Vollbrand steht. Der Wasserschaden wäre sonst zu groß, schießen doch rund 1600 Liter Wasser in der Minute heraus.

Durchschnittlich 70 Prozent der Feuerwehreinsätze entfallen auf so genannte technische Hilfeleistungen, wozu auch Verkehrsunfälle gehören. Wie sich die Rettungstechnik in der Versorgung von Unfallopfern in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, wurde in einer Übung vor dem Feuerwehrhaus am Nachmittag anschaulich vorgeführt. Verletzte Personen werden zur Erstversorgung nicht mehr mit aller Gewalt aus dem kaputten Auto gezerrt, sondern im Auto direkt versorgt, bis aus der Limousine ein Cabrio geworden ist und die Personen heraus gehievt werden können.

Neben dem Fahrzeugpark der Villinger Feuerwehr konnte ein Löschfahrzeug einer Flughafenfeuerwehr besichtigt werden, das augenblicklich bei der Bundeswehr-Feuerwehr-Schule in Stetten am kalten Markt zu Ausbildungszwecken eingesetzt ist. Der Bereitschaftsdienst bei der Flughafenfeuerwehr funktioniert anders als in Städten und Gemeinden, war zu erfahren. So sind die Feuerwehrleute ständig abfahrbereit im Fahrzeug, um ohne Zeitverzögerung eingreifen zu können.

Auch für die kleinen Gäste war einiges geboten. Die Jugendfeuerwehr hatte im Innenhof vom Schlauchturm herab eine Rutsche aufgebaut, von der fleißig Gebrauch gemacht wurde. Beim Spielmannszug durften die Instrumente getestet werden. Mit einem Schlauch konnte ein Wasserstrahl in Öffnungen einer Attrappe von einem brennenden Gebäude gezielt werden. Lange Warteschlangen bildeten sich bei den Kinderrundfahrten im Feuerwehrauto, die waren immer gut ausgebucht.

An beiden Tagen spielte der Spielmannszug der Feuerwehr auf. Als Gäste durfte die Villinger Feuerwehr eine Abordnung der Sapeur Pompiers aus der Partnerstadt Pontarlier begrüßen. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.