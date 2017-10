Villingen-Schwenningen Viele Band heizen beim "Fuud-Festival" im K3 ein

Das Programm: "Warm Up" am Donnerstag, 12. Oktober, Einlass 20 Uhr, Einzelpreis drei Euro. Los geht es mit DJ Taste (Gunnar Frey, Soundservice, Soulution, Irish Pub), und Peter Tröte Surd (Simeon Köhler Soulution, Sound Safari), die ihrem Publikum die Frage stellen werden: "Hot or Schrott?" Das Plattengericht – das zwischen Musik und Wahnsinn pendelt, lässt das Publikum entscheiden, welches Vinyl es wert ist, gerettet zu werden oder welche Platte schließlich hingerichtet werden soll. Mit von der Partie sind außerdem auch Gäste aus der lokalen Kultur- und Musikszene. Außerdem bei dieser Veranstaltung: Killmanns Musikclips – moderiert vom Mastermind des Kommunalen Kinos Schwenningen, Axel "aka Frischmilch" Killmann.

Konzert am Freitag, 13. Oktober, Einlass 20 Uhr, Einzelpreis: drei Euro. Die Band "Disarm Fake Bombs" aus Konstanz lassen es mit der einer ordentlichen Portion Punkrock krachen. Außerdem sind Rap Squad One aus VS am Freitag mit von der Partie. Die Formation steht seit vielen Jahren für authentische, vielseitige und hochqualitative Musik aus dem Südwesten des Landes.

Konzert am Samstag, 14. Oktober, Einlass 20 Uhr, Einzelpreis drei Euro. Die Zombies in Tutus aus Stuttgart zelebrieren ihren Sound und beweisen damit ihre Leidenschaft für die Musik. Die drei Gentleman ziehen mit ihren Ritualen die Zuhörer in ihren Bann. Ihre Musik ist untoter Gospel vom allerfeinsten. Außerdem tritt die Band Pabst aus Berlin auf, die aus drei gebürtigen Berliner Typen besteht. Ihre Formation steht für eine 1A-Rockmusik, die so facettenreich ist, dass es für alle Gäste ein Spaß sein wird, zuzuhören und mitzufeiern.