Villingen-Schwenningen Viel Spaß und (k)eine Hexerei

Ausgearbeitet wurde der Programmbeitrag von Claudia Stecher, Schriftführerin der Zunft. Dass sich alles um die Hexen bei den auf acht Stationen verteilten Aufgaben handelte, war naheliegend. Bevor es los durch den Ort ging, mussten die acht Kinder im Hexenstüble innerhalb von fünf Minuten so viele Wörter wie möglich aufschreiben, die etwas mit den Hexen zu tun haben. Anschließend ging es zum Schulhof, wo nach Herzenslust mit Kreide Hexen gemalt werden konnten. An der Talbachbrücke galt es, einen Reim über die Talbachhexen zu texten. Kreativität war auch am Sportplatzgelände gefragt, wo die Kinder mit einem Besenstiel, Reisig und Draht einen Hexenbesen bastelten. Riesigen Spaß bereitete ihnen danach die Disziplin Strohschuh-Weitwurf. Als nächstes galt es mit laminierten Puzzleteilen ein Hexenfoto zu legen, sowie den Schriftzug der Talbachhexen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Auf die richtige Reihenfolge kam es auch beim Anziehen eines Hexenhäs’ beim Gasthaus Linde an – die achte und zugleich letzte Aufgabe.

Wieder am Hexenstüble angelangt, wehte den Kindern schon der Duft von Bratwürsten entgegen, die sie sich gleich schmecken ließen.

Die Vereinsmitglieder Ulrike Neugart, Nicole Schuller, Matthias Lachnit, Michael König, Benedikt Reiser und Reinhold Seyffarth trugen zu dem gelungenen Programmbeitrag mit bei.