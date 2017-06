Villingen-Schwenningen Viel Spaß beim Ausflug nach Imst

Entsprechend dem Pfadfindergrundsatz "Lernen durch Erfahrung" wurden in Gruppen selbstständig oder unter Anleitung Aufgaben der Lagerorganisation wahrgenommen. Fern dem Hotel Mama wurde zum Beispiel gekocht, immer mit einer fleischlosen Alternative.

Für Spaß sorgten die vielen Erkundungen in der Natur, das gesellige Beisammensein am Lagerfeuer und als Action-Höhepunkt das Rafting in der Imster Schlucht. Organisiert von Bora Outdoorsports Villingen ging es im Boot vor einer wunderschönen Bergkulisse im Wildwasser durch die Naturschlucht. Bevor es ins Wasser ging, wurden unter Anleitung ausgebildeter Guides in Trockenübungen die Sicherheitsregeln trainiert und zur Begeisterung aller während der Fahrt an ruhigen Stellen geübt. Auch hier stand wieder die Gemeinschaft der Gruppe im Vordergrund.

Für fünf Kinder wurde das Jungpfadfinder-Versprechen durchgeführt. Alle fünf freuten sich über ihr Abzeichen, dass sie jetzt als Teil der Pfandfindergemeinschaft tragen dürfen. Am Sonntag fuhren alle glücklich von Tirol nach Villingen-Schwenningen zurück.