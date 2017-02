Villingen-Schwenningen Viel Einsatz für die hohen Tage

"S’Beizle", wie es in Schwenningen trotz der häufig wechselnden Pächter mit immer wieder anderen Namen nach wie vor heißt, ist vom Schmotzigen Dunschtig bis einschließlich Fasnetsmentig mit Bewirtung im Schichtbetrieb geöffnet. Einlass ist jeweils sieben Minuten nach der vollen Stunde, wie es sich für einen Verein mit dem Gründungsdatum 1907 gehört: am Donnerstag, 23. Februar, um 17.07 Uhr, am Freitag um 19.07, am Samstag und Sonntag ausnahmsweise um 13 Uhr und am Montag noch einmal um 19.07 Uhr. Jeder Abend steht unter einem anderen Schlager-Motto, wobei der Sportkoordinator Thomas Preiser betont, dass sich daraus keine Kostümempfehlung ableitet. "Es geht einfach darum, gute Laune zu verbreiten", selbst wenn es am Samstag heißt "Und heut’ Abend hab’ ich Kopfweh".

