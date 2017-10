Villingen-Schwenningen Viel Bildung für Erwachsene

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Brücken bauen zwischen Institutionen und Religionen gehört zum Markenzeichen der evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk Villingen. Zum Auftakt wird im neuen Programmheft in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Baar zu bei einem Vortrag zu "Populismus" mit dem Parteienforscher Ulrich Eith am 13. September in Donaueschingen und im Oktober zu einem Vortrag über die "Auswirkungen europäischer Handelsbeziehungen mit Afrika" eingeladen. Der Referent Boniface Mabanza ist Theologe mit Wurzeln im Kongo. In diese Sparte der Veranstaltungsreihe zu aktuellen Fragen gehört auch ein Vortrag zur Situation in Afghanistan, die immer wieder Anlass zu Diskussion gibt. In Kooperation mit dem katholischen Bildungszentrum geht es um eher persönliche Fragen, beispielsweise um Macht in Liebesbeziehungen am heutigen Mittwoch, 4. Oktober.