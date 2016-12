Villingen-Schwenningen Viel Beifall für das Krippenspiel

Mit viel Beifall wurden die Akteure des traditionellen Krippenspiels bedacht, das Ines Breithaupt und Corinna Kraft einstudiert hatten. Pfarrerin Bettina von Kienle bedankte sich für diese umfangreiche Arbeit mit einem kleinen Geschenk und kündigte an, dass die Matthäusgemeinde für Corinna Kraft leider im kommenden Jahr eine Nachfolgerin suchen müsse, da sie nach mehr als 15 Jahren diesen Arbeitsbereich nicht mehr wahrnehme. Interessenten, die sich da engagieren wollen, können sich unter Telefon 07721/98 35 10 oder E-Mail matthaeus-vl@t-online.de an das Pfarramt wenden

Die Weihnachtsspiele der Konfirmanden an Heiligabend und am ersten Feiertag fanden großen Anklang, weil sie das Fest liebevoll kritisch aufgegriffen haben. Die Matthäusband unter der Leitung von Herbert Dapper spielte fetzig moderne Weihnachtslieder. In der Christmette unter dem Motto Christrose waren die Besucher hingerissen von Sibylle Berweck und Gabriele Schinnerling, die sich bereits für den 19. November 2017 zum Konzert angesagt haben.

Pfarrerin Bettina von Kienle äußerte sich hochzufrieden über das Weihnachtsfest 2016, doch: "Eins stimmt mich sehr nachdenklich", sagte sie. "Ich bekam einen Brief von einer Besucherin des Trauercafés. Wie schwer das Fest ist für alle, die einen lieben Menschen verloren haben, wurde mir dabei neu bewusst. Die Trauernden lassen sich nicht einfach in eine Gruppe von Menschen einreihen, die an Heiligabend alleine sind und Hilfe suchen. Da sehe ich für unsere Gemeinden Handlungsbedarf, wobei ich mir die Unterstützung der Bestatter wünschen würde."