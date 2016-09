Es ist zwischenzeitlich zur Tradition geworden, dass der Filmclub Aktiv-Video Schwenningen zu Gästeabenden einlädt. VS-Schwenningen . An diesen Abenden zeigen Clubmitglieder ihren Gästen Filme, welche über den Kurzfilmrahmen hinausgehen, meistens sind es Reiseberichte von allgemeinem Interesse. Am heutigen Donnerstagabend, ab 19.30 Uhr, zeigt Rolf Zimmer im Clubraum des DRK-Gebäudes in der Alleenstraße seinen Film: "Inselhopping mit AIDAcara". Der leidenschaftliche Video-Filmer Rolf Zimmer hat im November 2015 auf einer 14-tägigen Kreuzfahrt die Kanaren und Kapverden erkundet und dabei acht Inseln besucht. Er berichtet über Landausflüge und zeigt auch die besonderen Höhepunkte des Bordgeschehens auf einem solchen Kreuzfahrtschiff. Der Eintritt zu dieser Filmvorführung ist frei.