Villingen-Schwenningen. Volkshochschule (VHS) und BUND laden ein zu einem Ausflug nach Offenburg mit zweistündiger Führung in der Edeka-Zentrale, mit Stationen der Offenburger Stadtgeschichte und mit zwei Stunden Zeit zur eigenen Verfügung. Treffpunkt ist am Mittwoch, 1. Februar, um 9.40 Uhr im Villinger Bahnhof, Abfahrt um 9.50 Uhr. Die Rückkehr in Villingen ist um 18.05 Uhr. Die Fahrtkosten betragen 15 Euro. Eine Teilnahme ist für alle möglich, die sich bis 31. Januar unter Telefon 01 76/96 03 43 37 (Anrufbeantworter) oder E-Mail email@hermann-krafft.de anmelden. Mit der Anmeldung ist die Teilnahme bestätigt.