Villingen-Schwenningen VHS: Künstler hinterlassen Spuren

Im Anschluss leitete Heike Gressenbuch, die Leiterin der Fachbereiches "Kreatives Gestalten", mit einem indischen Märchen zu den Künstlern über. Es handelte von dem Topf eines Wasserträgers, der einen Sprung hat und sich deswegen minderwertig fühlt. Doch eben weil er beim Transport Wasser verliert, können am Wegesrand Blumen wachsen.

Wie der Topf hätten auch die Teilnehmer des Kunstkurses wohl manchmal an ihrem Können gezweifelt und sich zu wenig zugetraut, bezog Gressenbuch das Märchen auf die Ausstellungseröffnung. "Die Spuren, die ihr durch eure Bilder hinterlasst, sind die Blumen in unseren Fluren", schloss sie und überreichte jedem Künstler eine Rose.

"Am Anfang hat man Selbstzweifel, aber es kommt immer etwas Wunderbares dabei heraus", sagte auch Norbert Schmitt, der Leiter des Kurses. Er lud alle dazu ein, die Ausstellung gemeinsam zu besuchen, die wirklich gelungen sei. Das sahen auch die Besucher so. "Ich bin fasziniert von dem Tiefsinn der Bilder" sagte Ingrid Rautenberg im Gespräch mit der Künstlerin Barbara Radke.

"Es ist schön, sich mit anderen auszutauschen", resümierte die Kunsttherapeutin über den Kurs, durch den sie neue Herangehensweisen kennen gelernt habe. Das fand auch Rita Hildebrand, die das erste Mal an der vhs gemalt hatte. "Ich habe bereits vor 16 Jahren mit der Malerei begonnen, aber dieses Mal habe ich ganz intuitiv gestaltet", sagte sie stolz. Acryl, Öl, Pastell- oder Kohlezeichnungen – entstanden sind vielfältige Bilder, die sich mit dem Jahresthema der VHS, der Spurensuche, beschäftigen.

"In diesem Jahr haben die 19 Künstler sechs Monate lang thematisch auf die Ausstellung hingearbeitet", erklärte Gressenbuch. Auch Hildebrand hatte sich eine anspruchsvolle Aufgabe gestellt und sich an das Malen von Menschen herangewagt. Ihre Zeichnung zeigt das Gesicht einer alten Dame, in dem sich die Spuren des Leben abzeichnen. Genau diese Inspiration, die entstehe, wenn man seinen inneren Spuren folgt, mache den Kurs so wertvoll, sagte Norbert Schmitt.

"Die Teilnehmer sind riesige Schritte gegangen", lobte der Künstler. "Ich bin begeistert und kann es kaum erwarten, bis das nächste Semester losgeht", freute er sich.