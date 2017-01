Villingen-Schwenningen VHS erhöht Honorare und Kurspreise

Die Volkshochschule präsentiert ihr neues Programm zum Frühjahrssemester, erhöht die Honorare für die Dozenten und die Preise für die Kursteilnehmer.

Villingen-Schwenningen. Auch in den Monaten Februar bis Juli bietet die VHS "ein sehr attraktives und vielfältiges Programm", wie es Volker Müller, Leiter der Volkshochschule, bezeichnet. Gleichzeitig verkündet er im Pressegespräch gestern Vormittag, dass die Preise für die Kurse gestiegen sind. "Wir haben die Honorare an die mittlerweile gängigen Standards angepasst." Von 20 Euro steigt der Stundenlohn für Dozenten auf 21,50 Euro. "Diese Erhöhung müssen wir anteilig auf die Kursgebühren aufschlagen." Als konkretes Beispiel nennt Müller die 30-stündigen Sprachkurse, welche statt bisher 93 Euro nun 100 Euro kosten werden. Die letzte Erhöhung liege bereits einige Jahre zurück. "Das war zum Semester 2009/2010", sagt Müller.

Das Angebot ist wie gewohnt umfassend. Rund 650 Kurse und Vorträge bietet die VHS in den kommenden Monaten an. Thematisch hat man sich an der 1200-Jahr-Feier der Stadt orientiert. Unter dem Schwerpunktthema "Spurensuche" wollen die Verantwortlichen einen Bogen spannen. "Das ist nicht immer die Stadtgeschichte, sondern kann durchaus auch mal der persönliche Rückblick sein", erklärt Heike Gressenbuch, zuständig für die Bereiche Literatur, Kunst und Kreatives. Anschließend an den Rückblick, soll im Herbstprogramm dann der Blick in die Zukunft gerichtet werden.