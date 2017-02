Villingen-Schwenningen. Vor dem Semesterstart im März bietet die VHS eine kostenlose Einstufungs- und Beratungsabende für Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch als Fremdsprache an. Sie bieten die Möglichkeit, mit einem Einstufungstest und in einem persönlichen Gespräch mit einer Lehrkraft, seine Sprachkenntnisse zu ermitteln und eine Kursberatung zu erhalten. Lehrbücher können eingesehen werden. In Villingen, Kanzleigasse 6, findet der Abend am Montag, 20. Februar, 18 bis 19.30 Uhr, statt, in Schwenningen, Metzgergasse 8, am Dienstag, 21. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr.