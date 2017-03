Villingen-Schwenningen VGVS investiert in drei neue Busse

Villingen-Schwenningen. Manchen sind sie schon aufgefallen. Seit kurzem sind im Bereich des Stadtverkehrs VS drei neue Busse unterwegs. Runde 900 000 Euro hat die Verkehrsgemeinschaft VS (VGVS) in die Fahrzeuge investiert. In den Reihen der VGVS, die in der Doppelstadt den Stadtverkehr betreibt, ist man auf die drei Neuanschaffungen richtig stolz. Klaus Maier, einer der Geschäftsführer des Unternehmens: "Diese Investition ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Stadtverkehrs in VS und macht diesen noch attraktiver." Die drei Busse würden nun wirklich keine Wünsche offenlassen und seien mit Sicherheit mit das Modernste, was momentan Bussen auf Deutschlands Straßen unterwegs sei. "Sie erfüllen sämtliche Vorgaben der Euro-6-Norm und zeichnen sich dadurch durch höchste Umweltfreundlichkeit aus", so Maier.