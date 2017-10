Villingen-Schwenningen VfB Villingen verspielt Punkte

SPIEL DES TAGES VfB Villingen – FC Weilersbach 1:2 (1:1). Im Lokalderby und Verfolgerduell des Spitzenduos hatte der Gast vor der Pause mehr an Ballbesitz. Und auch die besseren Torabschlüsse. Ein Freistoß ging dabei an die Latte. Aus seiner ersten Chance gelang dem Gastgeber mit einem platzierten Flachschuss die Führung, die der Gast aber mit einem Schuss in die kurze Torecke ausglich. Nach der Pause ergaben sich weniger Torchancen beiderseits. Villingen vergab zwei klare Chancen zur Führung, die dem Gast dann nach einer Freistoßflanke mit einem wuchtigen Kopfball gelang und so den Sieg sicherte. TRAINERSTIMMEN Nunzio Pastore (FC Weilersbach): "Vor der Pause hätten wir mit zwei Toren in Führung liegen können. Doch das Mehr an Ballbesitz wurde nicht genutzt. Nach der Pause hatte Villingen die besseren Chancen. So wäre ich auch mit einem Punkt zufrieden gewesen." Tore: 1.0 Rudenko (21.), 1:1 Tolga Sözer (40.), 1:2 Köhler (69.). Schiedsrichter: Michael Fischer (Rötenbach). Zuschauer: 70. DJK Villingen II – FC Kappel 1:1 (0:1). Villingen stand vor dem 1:0, das aber der Gast im Gegenzug erzielte. Der Ausgleich fiel nach Foul an Philipp Schwind per Elfmeter. Tore: 0:1 Süß (3.), 1:1 Gümüscay (52., Foulelfmeter). Schiedsrichter: Dieter Lamparter (Rottweil). Zuschauer: 80. Rot: DJK II (63.). FC Schonach II – SV Rietheim 2:0 (1:0). Nach der Startphase wurde Schonach II stärker und bestimmte die Partie. Aus den Chancen hätte mehr als das 1:0 herausspringen können, aber auch nach der Pause änderte sich am Spiel nicht viel. Rietheim wollte das 1:1. Kam aber zu keinen Chancen. Mit einem tollen Freistoß aus 40 Metern zum 2:0 machte der Gastgeber den Sack dann zu. Tore: 1:0 Robin Burger (19.), 2:0 Marko Kienzler (86.). Schiedsrichter: Jürgen Felsensteiner (Bad Dürrheim). Zuschauer: 50. SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Triberg 2:1 (2:0). Auf tiefen Hartplatz hatte der Aufsteiger einen starken Beginn. Und kam so zum 2:0. Der Gastgeber setzte danach auf Konter, Triberg traf noch per Elfmeter zum 2:1. Tore: 1:0 Frank (3.), 2:0 Weißer (22.), 2:1 Fehrenbach (80., Foulelfmeter). Schiedsrichter: Berke Yilmaz (Villingen). Zuschauer: 140. FC Tannheim – NK Hajduk Villingen 3:2 (2:1). In diesem doppelstädtischen Derby dominierte Tannheim das Spiel und legte ein 2:0 vor. Auch danach zeigte sich der Gastgeber präsenter und fuhr einen knappen, aber verdienten Sieg ein. Tore: 1.0 Wolfram (7.), 2:0 Schmid (23.), 2:1 Ivica Jozinovic (26.), 3:1 Wolfram (68.), 3:2 Herceg (87., Foulelfmeter). Schiedsrichter: Ömer Sari (Schwenningen). Zuschauer: 120. Gelb-Rot: Hajduk (52.), Tannheim (86.). Spfr. Neukirch - SG Buchenberg/Neuhausen 6:1 (3:1). Nach tollem Pass von Moreale hieß es 1:0 für Neukirch. Der Gast glich per Freistoß aus, jedoch zeigte sich Neukirch in Überzahl lauffreudig und spielbestimmend. Toll erzielt war das 3:1. Nach der Pause war Neukirch überlegen und siegte so noch klar, wobei Patrick Gruber dreimal traf. Tore: 1:0 Gruber (9.), 1:1 Stoginanndis (15.), 2:1 Gruber (33.), 3:1 Castelli (45.), 4:1 Yildiz (60.), 5:1 Schwörer (65.), 6:1 Gruber (80.). Schiedsrichter: Steohan Niggemeier (Unterkirnach). Zuschauer: 100. Gelb-Rot: Buchenberg/Neuhausen (77.). Rot: Buch./Neuh. (31.). FC Peterzell – SV Nußbach 4:2 (2:1). Vergab Peterzell das 1:0, traf Nußbach im Gegenzug zur frühen Führung. Doch nach einer Ecke gelang dem Gastgeber verdient das 2:1. Beide Teams besaßen nach der Pause gute Chancen. Der Gastgeber jedoch die klareren, die man zum Sieg ausnutzte. Dreimal traf Dominik Armbruster. Tore: 0:1 Schneider (3.), 1:1, 2.1 Armbruster (27., 37.), 2:2 Faller (76.), 3:2 Armbruster (83.), 4:2 Haas (90.). Schiedsrichter: Markus Clajus (Donaueschingen). Zuschauer: 70. FC Schönwald – FC Fischbach 0:3 (0:2). Fischbach zeigte sich als das bessere Team, gegen tief stehende Gastgeber, die auf Konter setzten. Nach einem Freistoß von links traf der Gast zum 1:0 und nach Vorarbeit von Seltan zum 2:0. Schönwald setzte in der 65. Minute einen Elfmeter an den Pfosten. Dafür traf der Tabellenführer nach Foul an Zimmermann per Elfmeter zum 3:0. Tore: 0:1 Gerd Müller (38.), 0:2 Wöhrle (42.), 0:3 German (75., Foulelfmeter). Schiedsrichter: Peter Becker (Hinterzarten). Zuschauer: 100. Gelb-Rot: Fischbach (65.).