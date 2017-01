Villingen-Schwenningen Vesperkirche macht viele satt

Auftakt war vor 14 Jahren, als sich 70 Gemeindemitglieder zusammenschlossen und die Vesperkirche gründen wollten, erklärt er. Er sei dann mit eingestiegen. Zusammen mit Kurt Seemüller habe man die Vesperkirche begonnen und gestaunt, wie groß der Andrang schon am ersten Mal war. "Wir rechneten mit 60 Personen und es kamen 120", erinnert er sich. Weder das Geld noch die Helfer seien in den 14 Jahren ein Problem gewesen, zeigt sich der Pfarrer zufrieden. Im Vorfeld erhalte die Kirchengemeinde immer genügend Spenden, so dass alle Gäste gut und reichlich essen können.

Seit drei Jahren gebe es immer am letzten Samstag im Monat die Vesperkirche Plus in der Methodistischen Friedenskirche. Die Wärmestube biete in der Zeit der Vesperkirche morgens ein Frühstück an, nach Beendigung der vier Wochen Vesperkirche gehe es in der Wärmestube mit Essen weiter: "Wir wollen ja keine Lücke aufkommen lassen", unterstreicht er.

Der Eröffnungsgottesdienst wurde gestern Vormittag von dem Posaunenchor des CVJM Schwenningen unter der Leitung von Johannes Meng musikalisch begleitet. Pfarrer Andreas Güntter und Pfarrerin Karin Ott sprachen in ihrer Predigt davon, dass schon Jesus von den Menschen, deren Leben trostlos und grau war, gesprochen habe. Er habe die Menschen, die leiden, und die Menschen, die mitleiden, gepriesen.