Villingen-Schwenningen Verwaltungsspitze ehrt langjährig Beschäftigte

Bei einer Feierstunde in der "Wirtschaft zum Schlachthof" in Villingen brachte Kubon zum Ausdruck, dass ihm der persönliche Umgang mit seinen Mitarbeitern sehr wichtig ist, heißt es in einer Mitteilung. Das Ansehen der Stadtverwaltung in der Bevölkerung werde primär durch die Beschäftigten der einzelnen Dienststellen geprägt.

Für die geleisteten Dienste und den persönlich gezeigten Einsatz der vielfältigen Leistungen im Verwaltungs- und Arbeitsalltag bedankte sich das Stadtoberhaupt.

Eine Dankurkunde für das 25-Jährige Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst erhielt Henning Keune vom Amt für Stadtentwicklung. Für das 25-Jährige Dienstjubiläum im ­öffentlichen Dienst und bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen wurden Susanne Dick und Barbara Eisenmann vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport, Udo Mayer der Ortsverwaltung Pfaffenweiler, Nina Nagel vom Amt für Stadtentwicklung, Sandra Quinonero Angel vom Bürgeramt und Else Zimmermann vom Amt für Innenrevision geehrt.