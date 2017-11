Villingen-Schwenningen Verwaltungsbündelung nicht ohne Archiv-Neubau

Der Ausschuss stimmte den Plänen für 41 Millionen Euro mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme von Bernd Hezel (CDU) zu. Wichtig war es dem Gremium, dass mit dem Vorantreiben der Verwaltungsbündelung auch im Haushalt 2018 die Planungsleistungen für den dringend notwendigen Neubau des Stadtarchivs vorgenommen werden.

Detailliert stellte Flöß das Machbare am Dienstagabend dem Technischen Ausschuss vor. 342 städtische Mitarbeiter sollen in den zwei Mannschaftsgebäuden sinnvoll untergebracht werden. Oberbürgermeister Rupert Kubon appellierte an die Ausschussmitglieder, die Chancen schnell zu ergreifen. Große Teile der Verwaltung könnten wirtschaftlich gebündelt werden. Nahezu alle Ämter mit Ausnahme des Amtes für Jugend, Bildung und Soziales sowie der Revision, die in Schwenninger Rathaus umziehen, kommen auf dem Mangin-Areal unter. Es sei sogar noch eine Reserve von 18 Arbeitsplätzen vorhanden. 224 Stellplätze und 61 Fahrradplätze können angeboten werden. Neben dem 400 Quadratmeter großen Ratssaal mit Foyer und Garderobe gebe es ausreichend Besprechungszimmer, die abends auch von den Fraktionen genutzt werden können. Den Brandschutz unterteilt Flöß in drei Abschnitte, um die Kosten im Rahmen zu halten. Die Bauphase legt er von August 2019 bis 2021 fest, so dass im Herbst 2021 eingezogen werden könne.

Die Studie sei sehr ansprechend, meinte Renate Breuning (CDU). "Erstaunlich, was man da unterbringen kann." Es sei kein Fehler, eine Reserve von 18 Arbeitsplätzen zu haben, die sei schnell belegt angesichts des Stellenplans. Da das Archiv am erbärmlichsten untergebracht sei, müsse es unbedingt parallel zum Verwaltungsbau in Angriff genommen werden, meinte sie weiter. Die Kosten von 41 Millionen Euro seien allerdings noch nicht das Ende der Fahnenstange, da kommen unter anderem noch der Grunderwerb und die Kosten für das Offizierscasino dazu. Für die Planung des zentralen Rathauses im Jahr 2012 seien 40 Millionen Euro veranschlagt gewesen, sinnierte sie. "Aber das ist passé". Trotzdem plädiere sie für den Umzug, weil er für die Verwaltung die bessere Situation sei und große Zuschüsse zu erwarten seien.