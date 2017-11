Villingen-Schwenningen Verwaltung: Wird Schwenningen benachteiligt?

Während für das Gros des Gemeinderates und die Verwaltungsspitze völlig klar ist, dass trotz der Konzentration der Stadtverwaltung auf dem ehemaligen Kasernenareal Mangin wichtige Anlaufstellen wie die Bürgerämter und Rathäuser für Einwohner in Villingen und Schwenningen erhalten bleiben sollen, machen sich Bürger offenbar Sorgen.

"Was soll der Quatsch? zukünftig sollen die Schwenninger nach VL auf die Ämter watscheln...", kommentiert beispielsweise ein User namens Jens E. die Berichterstattung des Schwarzwälder Boten über die Mangin-Pläne im Internet und regt im selben Atemzug augenzwinkernd gleich mal einen kostenfreien Shuttlebus für die Schwenninger an. Christine S. befürchtet, dass die Ämter in Villingen ohnehin schon geschlossen haben könnten, bis die Schwenninger nach Feierabend dort angekommen sein werden.

Die Benachteiligung der im schwäbischen Stadtbezirk lebenden Bürger ist offenbar in manchen Augen schon längst üblich: "Ich muss ja jetzt schon für ne Geburtsurkunde von Schwenningen nach Villingen fahren", beklagt sich beispielsweise ein anderer Bürger, Alex R.