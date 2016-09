Villingen-Schwenningen Verwaltung will Geldgeber für Museumsneuordnung ins Boot holen

Grundsätzlich finden alle Fraktionen die Konzeption der Zusammenlegung von Heimatmuseum und Galerie im Uhrenindustriemuseum mit Neu- und Umbauten gut. Einzig die Kosten von rund 7,5 Millionen Euro seien angesichts weiterer Großprojekte nicht akzeptabel. Auch der Verwaltung sei es bewusst, so Oberbürgermeister Rupert Kubon, dass derzeit keine konkrete Perspektive zu sehen sei, wann und wie das Projekt realisierbar sein könnte. Um Wege zu finden, dass es trotzdem weiter gehe, hat er einen Beschlussvorschlag unterbreitet: Die Verwaltung soll ein Finanzierungskonzept erarbeiten, das den Gemeindehaushalt nicht zusätzlich belaste. Zudem soll eine haushaltsneutrale Lösung durch öffentlich-privatrechtliche Finanzierung geprüft werden. Er wolle nicht, dass zum Ende des Jahres das Heimatmuseum geschlossen werde. Mit dem Beschlussvorschlag soll ein klares Signal gesetzt werden, meinte Kubon. Die Ausschussmitglieder begrüßten dieses Vorgehen grundsätzlich.

Die CDU wollte allerdings als einzige Fraktion gestern noch nicht über diesen Vorschlag abstimmen, sondern sich zunächst noch einmal in der Fraktion besprechen, um am Mittwoch im Gemeinderat endgültig Stellung zu beziehen. Dem wurde entsprochen. Das Konzept überzeuge, meinte Renate Breuning. Die Museumslandschaft in Schwenningen könne nicht so bleiben, wie sie derzeit ist. Dass die Verwaltung jetzt nicht mehr das Realisierungskonzept weiterverfolge, sondern finanzielle Möglichkeiten prüfe, könne sie auch ohne Gemeinderatsbeschluss, meinte sie. Der Hinweis auf die Schließung des Heimatmuseums zum Jahresende empfinde sie als Drohung. Vielmehr ist sie überzeugt, dass es keinen großen Aufschrei geben werde, wenn es so weit kommt.

Rudolf Nenno (Freie Wähler) will zunächst geprüft haben, was mit den Bestandsgebäuden möglich ist. In der Prüfung durch das Amt für Gebäudewirtschaft heißt es, dass rund zwei Millionen Euro alleine für den Brandschutz investiert werden müssten. Sein Fraktionskollege Berthold Ummenhofer regte schließlich an, die Brandschutztreppe vom Bürgeramt in der Josefsgasse, die nach dem Umzug der Abteilung ins Nexus-Gebäude nicht mehr gebraucht werde, beim Heimatmuseum in Schwenningen zu installieren.