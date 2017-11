Villingen-Schwenningen Verwaltung einigt sich mit Reiner Schorer

VS-Schwenningen. Lange Zeit herrschte Ruhe auf dem Grundstück an der Auffahrt zur Bundesstraße 27 bei Mühlhausen. Doch nun wird wieder gebaut. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilt, gehe auch alles mit rechten Dingen zu. Denn: "Es kam im Fall Schorer zu einer Einigung mit der Stadt", sagt Pressesprecherin Oxana Brunner. Ohne auf Vertragsdetails eingehen zu wollen, ergänzt sie: "Die erforderlichen Arbeiten für einen Wiederaufbau dürfen umgesetzt werden." Der Inhaber des Pfand- und Auktionshauses in Schwenningen habe eine "öffentlich-rechtliche Vereinbarung unterzeichnet", so Brunner. Reiner Schorer bestätigt dies gegenüber unserer Zeitung, will aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts über die Details dieser Vereinbarung preisgeben. "Ich warte noch auf den gegengezeichneten Vertrag vonseiten der Stadt."

Die Hintergründe

Reiner Schorer hatte bereits bauliche Veränderungen an dem auf der Gemarkung Mühlhausen stehenden Haus, in dem seine Eltern früher lebten, vornehmen lassen. Doch dann wurde der Bau vonseiten der Bauaufsichtsbehörde eingestellt. Schorer wurde vorgeworfen, ohne Genehmigung gebaut zu haben. Zudem sei das Gebäude in den 50er-Jahren ohnehin nur als "Hühnerstall" genehmigt worden. Schorer entgegnete damals, dass das Haus in den vergangenen 60 Jahren stets als Wohnhaus genutzt und vermietet wurde. Vorerst ohne Erfolg, denn der Bau blieb eingestellt und der Streit zwischen Verwaltung und Schorer eskalierte.