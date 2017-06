Villingen-Schwenningen Verursacher meldet Unfall doch nicht

VS-Villingen. Ein noch zu ermittelnder Autofahrer verhielt sich am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz von ATU in der Karlsruher Straße besonders dreist. Nachdem er laut Polizei einen anderen Wagen beim Rückwärtsfahren touchiert hatte, wurde er von einem Zeugen aufgefordert, den Vorfall bei ATU zu melden. Dies gab er auch vor zu tun. Mit hochgereckten Daumen erschien er kurze Zeit später wieder auf dem Parkplatz und signalisierte damit, "Alles OK". Der Zeuge ließ sich jedoch nicht täuschen und fragte in der Firma nach. Es stellte sich schnell heraus, dass der Unfallverursacher nicht Bescheid gegeben hatte. Gut, dass sich der Zeuge das Kennzeichen notiert hatte, denn der Beschuldigte hatte sich mit quietschenden Reifen aus dem Staub gemacht. Jetzt erwartet den Unfallflüchtigen eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Sachschaden am touchierten Auto beläuft sich auf etwa 1200 Euro.