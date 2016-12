Villingen-Schwenningen Vertrautes und Vergessenes

VS-Villingen. Traugott Wöhrlin ist der Künstler, der die Bilder darin gezeichnet hat. Schlicht, in grau auf Weiß mit Bleistift. Subjektiv seien die Bilder, gibt Wöhrlin in seinem aus dem Frühjahr 2016 stammenden Vorwort zu. "Sie sind so etwas wie intimster persönlicher Besitz." Und trotzdem erkennt man sie auch als Betrachter, der nicht Traugott Wöhrlin ist, ohne Umschweife wieder, die Stadt mit den typischen Dachgaupen, mit der Stadtmauer und dem Münster, mit der Architektur, die an vielen Stellen in der Stadt so reich an markanten Verzierungen ist. Schöne Ansichten, manche bekannter, manche eher im Verborgenen.

Wöhrlin selbst verbindet mit seinem Kalender aber auch eine Mission: "Das sichtbare Erbe einer tausendjährigen Stadt ist also in Gefahr, zu einem theoretischen Begriff zu verkommen, ohne subjektiv bildhafte Substanz für das individuelle Heimatbewusstsein", sagt er. Die Zeichnungen dieses Kalenders seien der Versuch, "diesen Prozess bewusst zu machen".

Und auch das ist subjektiv: Dass Traugott Wöhrlin in seinen Zeichnungen so gerne die Villinger Bauten festhält, kommt nicht von ungefähr: Der 1931 geborene Künstler ist Architekt und Schreiner und widmete sich vor etwa einem halben Jahrhundert, in seinen Studentenjahren, der Villinger Baugeschichte.