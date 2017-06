Villingen-Schwenningen Vertraulichkeit für alle wichtig

Wer Schwangerschaftsberatung hört, denkt vor allem an die Konfliktberatung im Fall eines Abbruchs. Beraten wird jedoch auch zu finanziellen Fragen, Antragstellungen oder Hebammenhilfe, sowie bei familiären Belastungen. Vertrauliche Beratung: Frauen, die ihre Schwangerschaft verheimlichen, befinden sich in einer schwerwiegenden, mit Angst und Rückzug verbundenen Krise. Ihre Verzweiflung ist so groß, dass sie sich niemandem anvertrauen mögen.

Was viele indes nicht wissen: Frauen haben einen gesetzlichen Anspruch, sich zu allen Fragen rund um eine Schwangerschaft beraten zu lassen – kostenfrei und auf Wunsch auch anonym. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Konflikt sich eine Frau befindet oder aus welchem Grund sie anonym bleiben möchte. Alle anvertrauten Informationen sind durch die gesetzliche Schweigepflicht der Beraterinnen besonders geschützt.

Hilfe in großer Not zum Schutz von Mutter und Kind bietet die "Vertauliche Geburt": In der Schwangerenberatung finden Schwangere in Not Rat und Hilfe – ohne dass sie ihren Namen nennen müssen. Insbesondere Schwangere, die anonym bleiben möchten, sollen frühzeitiger die qualifizierte Beratung der Schwangerschaftsberatungsstellen in Anspruch nehmen können. Lösungswege: Die Beraterinnen suchen gemeinsam mit der Schwangeren gute Lösungen für die individuelle Lebenslage. Wenn im Gespräch keine andere Lösung gefunden wird, kann die Frau ihr Kind im Rahmen der Vertraulichen Geburt medizinisch begleitet zur Welt bringen, ohne den Beteiligten ihre Identität zu offenbaren. Das Kind wird anschließend zur Adoption freigegeben. Medizinisch riskante heimliche Geburten und Fälle, in denen Neugeborene ausgesetzt oder getötet werden, sollen dadurch verhindert werden.