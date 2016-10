Villingen-Schwenningen Vertrauensvolle Zusammenarbeit wichtig

Oberbürgermeister Rupert Kubon lobte in einem Grußwort den Arbeitgeberverband als "angenehmen guten Partner" und erwähnte den Südwestmetall-Neubau in Villingen.

In seiner einleitenden Rede erklärte Ralf Wurster, dass Arbeit 4.0 im Zeitalter der Digitalisierung "keine Einbahnstraße" werden dürfe. Die Interessen der Unternehmen und der Beschäftigten müssen in einen sinnvollen Ausgleich gebracht werden.

Die derzeitigen arbeitsrechtlichen Vorgaben würden durch Industrie 4.0 auf den Prüfstand gebracht werden.

"Ich denke, dass man zu einer neuen Definition kommen muss, in welchen Takten Menschen über gebühr belastet sind", so Wurster. Ein zeitgemäßes Arbeitszeitgesetz müsste seiner Meinung nach eine "Höchstarbeitszeit" innerhalb einer Woche definieren, die der Mitarbeiter dann in Absprache mit dem Arbeitgeber individuell auf eine Woche verteilen könne. So könne dem Wunsch der Beschäftigten entsprochen werden, beispielsweise ein Projekt an einem Tag in zehn Stunden abzuschließen, andererseits aber am nächsten Tag sein Kind zum Fußballplatz begleiten zu können.

Kritik äußerte Wurster an der Politik der Regierungskoalition und forderte, statt die Unternehmen mit mehr Bürokratie zu belasten, mehr Ganztagesangebote im Kita- und Schulbereich zu schaffen.