Wie der Investor und Projektentwickler HBB bekannt gab, wurden Ende September die Verträge zur Grundstückssicherung mit dem bisherigen Eigentümer Berlinovo notariell beurkundet. VS-Schwenningen. Ende Juli hatte der Gemeinderat dem Konzept der HBB zugestimmt, das auf dem Rössle-Areal einen neuen, modernen Neubau vorsieht, in dem auch die Stadtbibliothek eine neue Heimat finden kann. "Mit der Unterzeichnung der Verträge haben wir jetzt Planungssicherheit", erklärt Harald Ortner, Geschäftsführer der inhabergeführten HBB, die deutschlandweit mehr als 40 Einzelhandelsimmobilien entwickelt sowie errichtet hat und zum Teil auch selbst betreibt. "Wir führen bereits erste Gespräche mit Mietinteressenten, die allesamt großes Interesse an diesem attraktiven Standort signalisiert haben", freut sich Ortner. In dem neuen Einkaufszentrum mit einem Investitionsvolumen von rund 80 Millionen Euro sind laut Ortner zwei Handelsebenen mit 15 000 Quadratmetern Verkaufsfläche vorgesehen sowie 400 eigene Stellplätze. Ob, wie in einem Alternativkonzept vorgesehen, die Schwenninger Stadtbibliothek mit in das geplante Objekt einzieht, wird derzeit noch im Gemeinderat diskutiert. Nachdem nun also die notarielle Sicherung des Areals unter Dach und Fach ist, kann in absehbarer Zeit mit dem Abriss begonnen werden. Für den Neubau rechnet der Investor mit einer Bauzeit von 18 Monaten, vorgesehener Eröffnungstermin des neuen Hauses ist Ende 2019.