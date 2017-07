VS-Villingen. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs haben Täter vergeblich versucht, durch das Einschlagen einer Schaufensterscheibe in ein Fahrradgeschäft im Villinger Gewerbegebiet Neuer Markt einzubrechen. Hierbei richteten der oder die Täter Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro an der Scheibe an, teilt die Polizei mit. Die Polizei Villingen, Telefon 07721/6010, ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs und bittet um Hinweise.