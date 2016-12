VS-Schwenningen (cos). Gleich drei unterschiedliche Tempo-Regelungen auf einer Strecke von etwa 100 Metern? Alleine dieser Plan ist für Gemeinderat Rudolf Nenno (Freie Wähler) Grund genug, die Verkehrsberuhigung im Umfeld des Marktplatzes zu überdenken. Tempo 20, 30 und 50, so vielfältig soll die Geschwindigkeitsregelung nach der Neugestaltung einmal sein. Das zumindest ist in den Plänen vorgesehen. Was dort aber in Nennos Augen fehlt ist das s’Rössle. Welche Auswirkungen wird dessen Wiederbelebung auf den Verkehr haben? Auch die Jugendgemeinderäte sahen die Pläne nicht uneingeschränkt positiv: Sie befürchten durch eine Drosselung, dass die Innenstadt "verstopft" und Schulbusse ausgebremst werden.