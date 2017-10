Villingen-Schwenningen Verstärkung für den Gewerbeverband

Nichts desto trotz sei die neue Kollegin aber auch schon in Sachen Handelssparte aktiv. Das Aufgabenfeld der 31-Jährigen erstrecke sich von Organisation, Administration, über Terminkoordination bis hin zu Kontaktpflege mit GVO-Mitgliedern. "In Zukunft soll Frau Merkle aber auch in der Akquise tätig sein", erläutert Dörr. "Es ist wirklich abwechslungsreich und ich lerne jeden Tag dazu", freut sich Emilie Merkle auf ihre bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen.

Die ersten großen Projekte stehen bereits in den kommenden Wochen an. Derzeit arbeitet der GVO auf den Verkaufsoffenen Sonntag in Schwenningen, am 12. November, hin. "An diesem Tag werde ich natürlich auch vor Ort sein und mitwirken", sagt Merkle.

Ihren ersten öffentlichen Auftritt hat Emilie Merkle jedoch am heutigen Donnerstag, wenn der Gewerbeverband Oberzentrum seine Mitglieder zum dritten Netzwerktreffen bei Südstern-Bölle um 19 Uhr begrüßt. Dann wird Carsten Dörr seine neue Kollegin offiziell den anwesenden GVO-Mitgliedern und Teilnehmern vorstellen.