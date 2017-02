2018 will die katholische Gemeinde St. Franziskus – Mariä Himmelfahrt mit dem Neubau des Familien- und Begegnungszentrums St. Elisabeth beginnen. Erste Informationen dazu gibt es jetzt in einer Gemeindeversammlung am kommenden Sonntag, 19. Februar, im Anschluss an den Gottesdienst ab etwa 10.30 Uhr im Kolpingheim bei der Kirche Mariä Himmelfahrt. Der aktuelle Sachstand und die Bauplanung werden vorgestellt.