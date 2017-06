Der Vordenker und Visionär einer gemeinsamen Stadt Villingen-Schwenningen ist tot. Gerhard Gebauer war in seiner 35-jährigen Tätigkeit als Oberbürgermeister Architekt und Wegbereiter für die Zukunft von VS als starkes Oberzentrum. Vieles hat der geschickte Taktierer in all den Jahrzehnten erreicht. Vieles ist noch zu tun. Die Hochschulen haben sich etabliert und sind auf Wachstumskurs, die Wirtschaft hat Krisen überstanden und boomt, die Stadtteile wachsen langsam nicht nur räumlich, sondern auch im Bewusstsein der Menschen, die hier leben, zusammen. In diesem Annäherungsprozess liegt noch viel Entwicklungspotenzial, das allen voran die Bürger und die Kommunalpolitiker als Vermächtnis erkennen müssen. Der Weg im Sinne Gerhard Gebauers zum großen und starken Ganzen sollte mutig gemeinsam weiter gegangen werden.