Villingen-Schwenningen Anerkennung und ein großer Wunsch

Villingen-Schwenningen. Es ist ein gut gepflegter Brauch, den Oberbürgermeister Rupert Kubon bereits zum 15. Mal durchführte: Im Foyer des Villinger Franziskaner-Museums überreichte das Stadtoberhaupt den besten Absolventen ihres Jahrgangs eine Urkunde und ein kleines Geschenk für die guten schulischen Leistungen. "Hier kommen unterschiedliche Bildungsgänge zusammen, und jeder hat etwas Tolles geleistet", so Kubon.

Seine besten Glückwünsche und die Anerkennung verband der Oberbürgermeister aber auch mit einem besonderen Wunsch – "insbesondere vor dem Hintergrund der vielen Fake-News": So solle jeder Absolvent, – mit dem erlernten Wissen – seine Stimme erheben. "Der Staat ist darauf angewiesen", so Kubon. Er wolle dazu ermutigen, nun die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. An die Glückwünsche schloss sich auch Manfred Koschek, Geschäftsführer aller VS-Gymnasien, an.

Die Geehrten: Eva Hoffmann (Abendgymnasium), Nadine Vollmer (Abendrealschule), Patrick Becker (Abendhauptschule), Teresa Gleichauf, Andrea Kaszta, Luisa Zagermann, Oliver Dietrich (alle Albert-Schweitzer-Schule), Marcel Dering, Michael Graf (Bickebergschule), Tim Daniels, Tanja Riegger, Linda Barth, Johannes Bantle, Michaela Lang, Jonathan Lasi (David-Würth-Schule), Mike Blank, David Rombach, Daniel Schilling (Staatliche Feintechnikschule), Lena Herdt (Georg-Müller-Schule), Jennifer Jädke, Manuel Knörle, Johannes Tischer, Sebastian Heinzelmann (Gewerbeschule VS), Mario Müllhäuser, Olga Nassyrova (Golden-Bühl-Schule), Victoria Fichtel (Gymnasium am Deutenberg), Daniel Schmitt (Gymnasium am Hoptbühl), Clemens Jaeckel (Gymnasium am Romäusring), Sabrina Neuweiler, Alina Schulz (Karl-Brachat-Realschule), Natalie Kiewel, Roland Schüle (Kaufmännische Schule 1), Steffens Reena (Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe), Lea Beermann, Raphael Keller, André Sitzberger (Rudolf-Steiner-Schule), Chiara Piovano (SBBZ), Isabela-Elena Niculae, Cindy Dengler, Monica Melo Cordeiro (Schulverbund am Deutenberg), Michael Lienhart, Annika Neudert (St. Ursula-Schulen), Philipp Angst (Technisches Gymnasium) und Philipp Wehrstein (Wirtschaftsgymnasium).