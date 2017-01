Villingen-Schwenningen Verlässlichkeit steht ganz oben an

Auch der junge Ben Seewald konnte für die sehr starke und aktive Jugendwehr, die wieder zwei Jugendliche dazu gewinnen konnte, über zahlreiche Übungsabende, die Teilnahme am Jugendzeltlager in Bad Dürrheim und am Fußballturnier in St. Georgen, aber auch über einen Ausflug und eine Weihnachtsfeier berichten.

Über die Einsätze der Altersmannschaft, die sich hauptsächlich auf die Unterstützung der aktiven Wehr bezogen, berichtete der neue Obmann Robert Mosbacher, und Kassierer Thomas Bernauer konnte wieder einen kleinen Gewinn verzeichnen. Zusammen mit Abteilungskommandant Björn Adler konnte Thomas Nagel, der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Villingen-Schwenningen die Beförderungen und Ehrungen vornehmen.

Dabei konnten sie Dominik Klausmann zum Feuerwehrmann, Michaela Klausmann zur Oberfeuerwehrfrau, Christoph Beha, Johannes Klausmann zu Oberfeuerwehrmännern, sowie Markus Leiber und Axel Laufer zu Hauptfeuerwehrmännern ernennen.

Für 60-jährige Mitgliedschaft in der Obereschacher Wehr konnte Konrad Hummel mit einem Geschenk ausgezeichnet und Bernhard Hummel zum Ehrenmitglied ernannt werden. Dieser hatte viele Jahre die Trupps für die Leistungsabzeichen ausgebildet, führte die Kasse von 1984 bis 1994 und war zuletzt von 2010 bis 2016 Obmann der Altersmannschaft. Von der Jugendfeuerwehr konnte Maximilian Winterhalder in die aktive Wehr übernommen werden.

Sowohl Ortsvorsteher Martin Klausmann, als auch Thomas Nagel und Gaby Becker, zuständig für das Feuerwehrwesen der Stadt, lobten die Verlässlichkeit und die gute Kameradschaft in der Obereschacher Wehr, die sie ebenso wie die Jugendwehr gut aufgestellt sehen. Dafür dankte Thomas Nagel ausdrücklich der Jugendgruppenleiterin Christine Klausmann.