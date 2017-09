Villingen-Schwenningen Verkehrskollaps nach heftigem Auffahrunfall

Ersten Angaben der Polizei zufolge hatte ein Honda-Fahrer verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr am Hölzlekönig abgebremst. Dies erkannte eine Autofahrerin, die mit ihrem Ford in Richtung Schwenningen unterwegs war, offenbar zu spät. Sie krachte ungebremst in das Heck des Kleinwagens und schob diesen noch einige Meter weiter.

Alle Unfallbeteiligten, sowohl die Verursacherin als auch die beiden Insassen im Honda, wurden vom Rettungsdienst in das nahegelegene Klinikum gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Schwenningen gesperrt werden, der Verkehr wurde über den Gehweg umgeleitet. Dennoch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen – der Stau zog sich zeitweise über die komplette Schwenninger Steige.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Voraussichtlicher Sachschaden: Rund 6000 Euro.