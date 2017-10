VS-Marbach. Die Arbeiten zum Neubau des Kreisverkehrsplatzes in Marbach sind in vollem Gange, so dass voraussichtlich Mitte nächste Woche die Verkehrsführung in der Kirchdorfer Straße auf die andere Seite gedreht wird (Ampelanlage). "Voraussichtlich bis Ende November bleibt die Straße in dieser Form für den Verkehr halbseitig und für die Fußgänger im Gehwegbereich teilweise gesperrt", teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.