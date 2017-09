Villingen-Schwenningen Verkehrsführung am Marktplatz ändert sich ein weiteres Mal

VS-Schwenningen. Die Arbeiten im Bereich des östlichen Marktplatzes werden mit den Belagsarbeiten voraussichtlich am kommenden Montag, 2. Oktober, abgeschlossen. Anschließend stehen ab Mittwoch, 4. Oktober, umfangreiche Arbeiten in der Rathausstraße südlich des Rathauses und im Kreuzungsbereich Kirch- und Bürkstraße an. Hier werden Strom- und Gasleitungen erneuert sowie Kabelpakete für Breitband- und Versorgungsleitungen um- und tieferverlegt, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.