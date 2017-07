Für allerlei Irritation und Aufruhr sorgte am Mittwochnachmittag die frisch geänderte Verkehrsführung in der Marktstraße: Wie angekündigt, wurde die Rathausstraße im Laufe des Tages in linker und rechter Fahrtrichtung für den Verkehr gesperrt, eine Durchfahrt Richtung Marktplatz ist bis Oktober nicht mehr möglich. Auto- und Busfahrer aus der Metzgergasse werden fortan nicht mehr links, sondern entgegen der gewohnten Fahrtrichtung rechts zum Rösslekreisel umgeleitet. Umgekehrt, vom Kreisel aus, ist die Durchfahrt der Marktstraße ab sofort verboten. Das allerdings muss sich noch gewaltig in den Köpfen der Verkehrsteilnehmer verankern, wie unser Bild zeigt: Viele missachteten das Einbahnstraßenschild und bogen trotz Gegenverkehr in die Marktstraße ab. Damit ist nicht nur viel Ärger in den kommenden Wochen vorprogrammiert: Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis es zum ersten Mal kracht. Foto: Kratt