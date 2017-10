Villingen-Schwenningen Verkehr im Fokus

Gegen die sich häufenden Unfälle an der Stumpenkreuzung K5707/K5709 zwischen Nordstetten und Kappel entgegenzuwirken, hat der Umwelt- und Technische Ausschuss vor einem Jahr gemeinsam mit dem Oberzentrum verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht. So wurden zur besseren Einsehbarkeit ein Schneezaun und eine Buchenhecke beseitigt und die Beschilderung der Gefahrenstelle verbessert. Für eine teurere Kreisverkehrslösung gab es damals keine Mehrheit. Die Maßnahmen wurden Anfang Mai abgeschlossen. Bis zum 19. September gab es keine weiteren Unfälle an der Kreuzung. Der neuerliche Unfall ereignete sich aber nach dem alten Muster: Der Unfallverursacher aus Richtung Obereschach missachtete ein Auto aus Richtung Villingen. Eine Person wurde verletzt, der Sachschaden wird mit 22 000 Euro angegeben. Nach mehreren Geschwindigkeitsmessungen an der Stumpenkreuzung bewegen sich die Geschwindigkeitsverstöße im unteren Bereich. Nach Ansicht der Kreisverwaltung begründet dies keine Aufstellung einer stationären Radarstation. "Da knallt es immer mal wieder", der Bau eines Kreisverkehrs koste aber viel Geld, äußerte sich Landrat Hinterseh.