Villingen-Schwenningen Verkaufsoffener Sonntag fällt ins Wasser

Mit der Mobilität der Besucher war es angesichts von Dauerregen und niedrigen Temperaturen allerdings nicht so weit her: Viele bevorzugten ganz offenbar einen Platz am heimischen Ofen, statt in die City zu eilen.

Wer gekommen war, durfte sich über ein ganz tolles Programm, unkomplizierte Parkplatzsuche und Shoppen, nun ja, ohne Gedränge, freuen. Das erste Opfer des Wetters waren dabei bereits vor der offiziellen Eröffnung um 13 Uhr die geplanten Segway-Touren zum Magdalenenberg. Richard Strauß sagte die Ausfahrten auch aus Sicherheitsgründen ab, da bei nassem Untergrund ungeübte Fahrer leicht überfordert sein könnten. Die Gutscheine mit den stark verbilligten Fest-Preisen bleiben aber die gesamte Woche über gültig, so Strauß.

Großes (Auto)-Kino mit zwei Stimmen aus einem alten Trabi