Villingen-Schwenningen Verkaufsoffener Sonntag bei Sonnenschein

Ladentüren zu einer ungewöhnlichen Zeit öffnen, die Kleinen an den Stationen eines "olympischen" Parcours beobachten und bisweilen anfeuern – auch im Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) sowie in etlichen Vereinen gab es ob der passenden Konditionen Kopfnicken. Die Händler und einzelne Gewerbetreibende nahmen ihre Chance einmal mehr wahr und machten den Sonntag zum "Wirtschaftstag". Der Nachwuchs ging von Punkt zu Punkt und ließ sich die Teilnahme an der Kinderolympiade nicht selten stolz abstempeln.

Im Herzen der Zähringerstadt bot sich wieder Gelegenheit das Wir-Gefühl zu stärken und zu erkennen, dass mach Gutes nah’ ist. Teils schlenderte man im Schulterschluss und nahm den einen oder anderen unfreiwilligen Rempler selbstverständlich in Kauf – schon kurz nach Beginn des Kombitages war die Innenstadt gut gefüllt. Zur Kaffee- respektive Tee-Zeit wurde es noch etwas enger und eine Gruppe Harley-Fahrer kam im Zentrum nur mit Schritt-Tempo voran, zu Beginn der Sommerzeit erwachten die Lebensgeister quasi punktgenau.

GVO und die Vereine haben sich mit der Kinderolympiade viel Mühe gegeben und vor allem ausreichend viele Freiwillige für deren Durchführung gewinnen können, an den zwölf Stationen war die Nachfrage in aller Regel gut. Den besonderen Treffer landete die Evangelische Jugend (EJ) Villingens mit ihren "Snaketrees", ausgerechnet sie jedoch war nicht Teil des olympischen Miteinanders und zeigte "einfach so" Präsenz.