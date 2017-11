Villingen-Schwenningen Verkauf

Sie hegt eine Leidenschaft fürs Backen, ebenso liegt ihr die Villinger Jugend am Herzen. Zur Weihnachtszeit kann Claudia Stader beides miteinander verbinden: Zum vierten Mal verkauft sie selbst gemachte Plätzchen zugunsten des Vereins Bernhardshütte, der die Sanierung des Freizeitheims finanziert hat.

Der offizielle Verkauf des Weihnachtsgebäcks startet heute, Mittwoch, 29. November, bei Claudia Stader in der Herdstraße 95 in Villingen. Jeden Tag außer sonntags zwischen 14 und 21 Uhr besteht die Möglichkeit, bei ihr vorbeizukommen und sich selbst die Sorten auszusuchen. Eine Dose ist mitzubringen.

VS-Villingen. Noch gut kann sich Claudia Stader an jenen Herbst vor drei Jahren erinnern, als es in den Gottesdiensten der Pfarreien St. Fidelis und St. Konrad eine Klingelbeutelaktion der besonderen Art gab: Jeder konnte sich 50 Euro aus dem Körbchen nehmen, um diese zu vermehren und den Erlös für den Förderverein zurückzugeben. Mangels Idee habe sie sich nicht beteiligt, aber im November sei sie plötzlich auf ihre Freude am Backen gekommen und habe auf eigene Initiative losgelegt.