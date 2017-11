Villingen-Schwenningen Verkauf

So entstand ein Buch, das wie ein Rundgang durch die vergangenen rund 150 Jahre des einst von der Landwirtschaft geprägten Dorfs wirkt. "Der Ursprung an meinem historischen Interesse ist wohl auf das Glück zurückzuführen, dass ich in einer tollen Familie mit mehreren Generationen auf demselben Grundstück aufgewachsen bin. Bereits als Kind faszinierten mich die Geschichten meines Großvaters Jakob Weisshaar über die Familiengeschichte, den Ort und die Landwirtschaft." Für Jahn war es deshalb eine Ehrensache und Verpflichtung, die Erzählungen und das Wissen über die Historie nach dem Tod seines Großvaters im Jahr 2013 festzuhalten und mit eigenen Recherchen weiter auszubauen.

Der Autor beschäftigte sich mit der Ahnenforschung und tauchte immer stärker in die Vergangenheit seiner Familie und die Geschichte ein. Er recherchierte in den Geburtsbüchern im Rathaus Weigheim, in den Weigheimer Kirchenbüchern im Archiv der Diözese Rottenburg und den Aufzeichnungen des Johanniter- Ordens aus Villingen, dem Weigheim einst angehörte. Dass die Geschichte der Vorfahren eng mit jener Weigheims verbunden ist, ist ein weiterer Auslöser für die Entstehung des Buches.

Jahns Recherchen führten über 14 Generationen bis ins Jahr 1520 zurück, als ein gewisser Jakob Weisshaar gemäß Aufzeichnungen des Johanniter-Ordens "ein Erb­lehen des Klosters Amtenhausens vermerktet". Bewegend berichtete Jahn in der Folge, wie nach über 140 Jahren sich sein Großvater schweren Herzens Anfang der 1960er-Jahre entschied, auf Grund des strukturellen Wandels die Landwirtschaft aufzugeben. Fabian Jahn beschrieb sein Faible für den immer stärker in den Hintergrund gedrängten Berufszweig an Hand seiner Interessen für das Holzschlagen im Wald, an der Bewirtschaftung seines Gemüsegartens oder der Versorgung der eigenen Hühner.

Dritter Auslöser für das Heimatwerk war der Wunsch aus Kindertagen, eine Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte der Dorfgeschichte zu machen. Er dankte den ­zahlreichen Zeitzeugen, durch deren Erzählungen und Bilder es ihm gelang, ein beinahe verloren gegangenes Stück Zeitgeschichte schriftlich einzufangen.

Das Wiegemer Heimatbuch ist in 16 Kapitel unterteilt, die teils im Dialekt verfasst sind. Es beginnt mit dem ­Vorndedrus (Vorwort) und endet mit dem Hinadrie (Impressum). Dazwischen finden sich Kapitel über markante historische Gebäude der Gemeinde, die Marksteine, die Landwirtschaft, den Handel und das Gewerbe im Ort, die einstigen Geschäfte, von denen kaum eines übrig blieb, Brauchtum und religiösen Glauben bis hin zur 1200-Jahr-Feier. Das Buch endet zwischen 1960 und 1970. "Das ist Absicht, da die Aufzeichnungen der letzten rund 50 Jahre viel ausführlicher sind", bemerkte Jahn.