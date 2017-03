Villingen-Schwenningen Vergleich stimmt nicht ganz

Unterschiedliche Bezahlung könne aber nicht einfach mit Diskriminierung gleichgesetzt werden, so Wurster. Er fordert auch bessere Kinderbetreuungs-Angebote. "Dann könnten Frauen schneller wieder in Vollzeit in den Beruf zurückkehren. Gleichzeitig müssen wir Frauen stärker für männertypische Berufe, etwa in der Metall- und Elektroindustrie, gewinnen." Denn im Verarbeitenden Gewerbe gebe es meist ein höheres Lohnniveau als in den Sektoren, in denen die meisten weiblichen Berufsklassiker angesiedelt sind.