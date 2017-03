Villingen-Schwenningen Vereinssatzung kommt erstmals auf den Prüfstand

Im Schwenninger Judo-Club wird auch organisierte und geleitete Gymnastik betrieben, die anhaltende Suche nach einer Trainerin führt jedoch immer wieder zur einen oder anderen Sorgenfalte.

Die Jugendabteilung ist 44-köpfig, leider betreiben derzeit nur acht Zöglinge das Judo wettkampfmäßig unter der Leitung von Philip Jäschke. Am 24. April steht bei den Schwenningern ein neuer Anfängerkurs an, die für den 13. Mai terminierte Frühjahrs-Olympiade darf so nicht mehr übertitelt sein. Harald Burkart, nochmals in Sachen Paragrafen-Dschungel, diesmal jedoch je nach Sichtweise: "Der Begriff Olympia ist rechtlich geschützt, wir müssen die Veranstaltung also anders benennen. Ein Motorrad-Club musste schon 20 000 Euro Strafe zahlen, weil er das Symbol der olympischen Ringe verwendet hat."