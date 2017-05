Villingen-Schwenningen Vereinsgründung erfolgreich: Baarfood legt mit vielen Aktionen los

Bei vier Infoveranstaltungen haben sich rund 150 Interessierte das Projekt erläutern lassen. Jetzt freuen sich alle über den großen Zuspruch: 95 Mitglieder konnte der Verein in der kurzen Zeit gewinnen. Ungefähr die Hälfte nimmt auch eine wöchentliche Gemüsekiste ab. Die Anteile für die Gemüsekisten für das Anbaujahr 2017/18 wurden Anfang April bei einer Bieterrunde vergeben. Für die Mitglieder wurde es ein spannender Abend: Nach der Vorstellung des Jahresfinanzplans konnten sie für die Gemüseanteile anonym eine Geldsumme bieten. Anschließend wurden die Gebote zusammengerechnet. Üblicherweise wird das so lange wiederholt, bis das Jahresbudget gedeckt ist. Den Bewohnern der Baar war das wöchentliche Biogemüse so viel wert, dass in nur einer Runde der notwendige Betrag erreicht wurde. Das Projekt konnte starten.

Zunächst mussten die beiden Äcker in Schwenningen und Brigachtal-Überauchen für den Anbau vorbereitet werden. Dort, wo kurz darauf das erste Gemüse angepflanzt wurde, haben einige Mitglieder gemeinsam die Steine aus der Erde aufgelesen. Auch der von der Stadt VS zur Verfügung gestellten Streuobstwiese nahmen sich die Ehrenamtlichen an. Die sechs Obstbäume wurden in einer gemeinsamen Aktion und unter fachkundiger Anleitung geschnitten, gehegt und gepflegt.

Doch nicht nur die Ackerflächen wurden vorbereitet, auch drum herum ist bereits einiges geschehen: Dank einer Spende und der Kooperation mit dem SV Überauchen konnte vor Ort ein alter Bauwagen aufgestellt werden, der nun der Gärtnerin als Unterstand und Lagerraum für Arbeitsgeräte dient. In nächster Zeit werden die Mitglieder den Bauwagen noch renovieren. Einer weiteren Spende und der Mithilfe einiger Mitglieder ist es zu verdanken, dass in Überauchen nun bald auch ein Folientunnel steht, in dem in den nächsten Jahren vorzüglich Tomaten gedeihen werden.