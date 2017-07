Villingen-Schwenningen Vereine unternehmen Touren im Schwarzwald

Die Wanderfreunde Villingen sind am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, in Göschweiler gemeldet. Start ist am Samstag von 10 bis 15 Uhr, am Sonntag von 7 bis 13 Uhr. Gewandert wird auch am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, in Dürrn. Start ist am Samstag von 7 bis 13 Uhr und am Sonntag von 7 bis 12 Uhr. Ebenfalls ist die Gruppe am Samstag, 15. Juli, und Sonntag, 16. Juli, in Ehingen unterwegs. Start ist am Samstag von 6 bis 15 Uhr und am Sonntag von 7.30 bis 13 Uhr.

Die Wandergruppe des FC Pfaffenweiler ist am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, in Göschweiler unterwegs. Start ist am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 7 Uhr.

Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Sonntag, 16. Juli, mit drei verschiedenen Gruppen zur Neukirchhütte, um einen gemeinsamen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Treffpunkt ist für alle Gruppen um 10 Uhr. Wanderung ein geht über das Warenbachtal, Sandwegle, Wieselsbachtal zur Neukirchhütte und zurück über den Winterhaldenweg, Walkebuck, Schleifenbachkapelle nach Villingen. Hin- und Rückweg je etwa acht Kilometer. Führung hat Friederike Faller, Telefon 07721/3 03 11. Bei Wanderung zwei fahren die Wanderer mit Privat-Autos nach Pfaffenweiler zur Firma Trenkle und laufen über das Glaserbrückle, Wieselsbachtal zur Neukirchhütte und über den Heilmannsweg wieder zurück. Hin- und Rückweg etwa acht Kilometer. Führung hat Gisele Jaussi, Telefon 07721/50 97 34. Bei Wanderung drei fahren die Wanderer ebenfalls zur Firma Trenkle und wandern über den Winterhaldenweg zur Neukirchhütte und wieder zurück, Wanderzeit etwa 1,5 Stunden. Führung hat Rolf Lehmann, Telefon 07726/58 26. An der Neukirchhütte gibt es Wurstsalat und Brot sowie verschiedene Getränke zum Selbstkostenpreis. Anmeldung bis 14. Juli, 12 Uhr, bei Robert Daum, Telefon 07721/40 87 11.